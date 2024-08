Auxiliar do Corinthians fala sobre chegadas de Martínez e Héctor: "Estão avançados"

Emiliano Díaz, auxiliar técnico do Corinthians, falou sobre as chegadas do volante José Martínez e do atacante Héctor Hernández logo após o empate por 0 a 0 com o Fluminense. Ainda faltam detalhes burocráticos, mas as negociações estão "avançadas", segundo o "braço direito" de Ramón Díaz.

"Sobre os atletas, creio que estão avançados, mas enquanto não fechar, assinar, não posso falar. Tem um processo de avaliação médica, essas coisas. Estamos tranquilos, Fabinho e o presidente estão trabalhando muito", disse Emiliano em entrevista coletiva.

José Martínez estava no Philadelphia Union e já fala em tom de despedida no clube da MLS. O venezuelano de 30 anos é primeiro volante, conhecido pelo poder de marcação.