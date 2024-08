Acertado com Corinthians, José Martínez se despede do Philadelphia Union: "Espero voltar em breve"

O volante José Martínez, acertado com o Corinthians, se despediu do Philadelphia Union na noite do último sábado, após a equipe levar a melhor contra o Mazatlán, pelas quartas de final da Leagues Cup. Em entrevista emocionada, o venezuelano agradeceu ao apoio dos fãs nesses quatros anos em que atuou nos Estados Unidos e disse que espera "voltar em breve".

"É difícil me despedir. Fico feliz pelo apoio de tanta gente, dos fãs, desde que cheguei. Minha família, minha esposa, meu filho... Queria me despedir com uma vitória, não pedia mais nada. Amo a todos e espero voltar em breve", disse Martínez.

Philadelphia Union e Mazatlán, do México, empataram por 1 a 1 no tempo normal, mas a equipe de Martínez levou a melhor nos pênaltis por 4 a 3. O volante entrou em campo nos acréscimos do jogo e converteu sua penalidade máxima.