Willian Lima explica estratégia por trás de prata e fala em novo propósito após Paris: "Mudar vidas"

"Aquilo foi aumentando uma chama dentro de mim de ter vontade de ser atleta olímpico, de me profissionalizar, de chegar a participar de umas olimpíadas e conquistar uma medalha olímpica. Acho que da mesma forma que mudou a minha vida assistir as olimpíadas, assistir o Leandro, assistir a Maria Suelen, assistir vários atletas, acredito que essa medalha é uma oportunidade de eu também mudar várias vidas. Eu acho que pode ser, provavelmente, o meu propósito de vida agora. Eu vi a mudança de vida de várias pessoas pelo esporte, pelo judô. Eu tinha muitos amigos que não tinham uma situação de vida tão boa e o judô mudou a vida deles. Eram pessoas que tinham envolvimento com drogas, pessoas que tinham envolvimento com morar na rua, e o esporte mudou a vida deles. Inclusive eu recebi uma mensagem falando disso, que uma menina assistindo a minha luta nas Olimpíadas ficou com uma emoção tão grande que foi buscar refúgio no esporte. Acredito que com essa conquista que eu tive, com essa medalha olímpica que eu tive, eu vou poder mudar a vida de muitas pessoas, de várias crianças, de várias mulheres. Espero poder contribuir para a sociedade", falou.

Durante a coletiva, o brasileiro também foi questionado sobre o que seu eu atual falaria para o seu eu de um mês atrás, antes mesmo de viajar à Paris. A resposta do atleta trouxe como destaque a caminhada até aqui, a superação de lesões e a paercia entre os judocas brasileiros.

"Eu falaria pra mim uma frase que eu gosto muito, que faz todo o sentido. Como a Bia falou, a gente tem nossos altos e baixos. A frase fala sobre o percurso da flecha. Antes dela chegar no seu alvo, no seu objetivo, ela é puxada pra trás, para aí sim, ser lançada pra frente e atingir o seu objetivo. E foi isso que eu senti nessa jornada. A gente tinha seus altos e baixos, muitas vezes eu me sentia muito lá embaixo, o treino realmente estava muito puxado. Tinham vários momentos em que a gente se juntava, falava o que estava sentindo, se abria um com o outro. Se encontrava, às vezes, na fisioterapia pra se recuperar também, mas no fim de tudo a gente entendia que aquele era o caminho, né? Não tinha caminho fácil, a gente tinha que passar por todo esse processo. No final do treino, a gente se sentia feliz por termos conseguido finalizar o treinamento, sabe? Tiveram muitas lesões no percurso. Eu mesmo comentei com a Beatriz, antes da gente competir, que a gente estava no caminho certo, porque o nosso técnico, Leandro, ele foi medalhista ali com a mão fraturada, com uma lombar ferrada. Eu estava com o ombro ferrado, com uma lesão no tendão, a Bia estava com os dois cotovelos ruins, a Larissa estava voltando de cirurgia. Então, eu brincava que a gente estava no caminho certo, treinando muito, sentindo essas dores. Me senti muito feliz e realizado de ver nós quatro, eu, a Bia, a Larissa, e o Baby voltando com essa medalha no pescoço. Eu acho que eu falaria isso para mim acreditar nos seus sonhos. Apesar de ser difícil, vai dar tudo certo", declarou.