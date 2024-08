Titular pelo Corinthians contra o Grêmio, Pedro Henrique valoriza Hugo Souza: "Trouxe uma energia legal"

O ponta Pedro Henrique, titular do Corinthians na classificação para as quartas de final da Copa do Brasil contra o Grêmio, valorizou a atuação do goleiro Hugo Souza. Nas palavras do camisa 16, o arqueiro trouxe uma "energia legal" ao grupo e se dedica muito para ajudar a equipe dentro de campo.

"Hugo fez defesas e merece muito, é um cara que trabalha muito, trouxe uma energia legal para o grupo. Não é por acaso que as coisas estão acontecendo para ele, ele trabalha para isso acontecer e todos estão felizes por ele", disse Pedro Henrique em contato com repórteres no Couto Pereira.

Hugo teve atuação decisiva diante do Grêmio. Além do bom desempenho no tempo normal, com defesas importantes, o goleiro brilhou nas penalidades máximas, defendendo a batida de Cristaldo. Nos penais, o Corinthians venceu por 3 a 1, já que Edenilson e Pavón também desperdiçaram suas oportunidades.