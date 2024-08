Tia de Godmann, Valdenice Conceição consegue classificação direta à semifinal do C1 200m

A canoagem de velocidade começou bem para o Brasil nesta quinta-feira. Valdenice Conceição, de 34 anos, ficou com a segunda posição de sua bateria na primeira eliminatória do C1 200m e conseguiu classificação direta à semifinal da modalidade nas Olimpíadas de Paris.

A baiana largou bem e se manteve entre as líderes durante toda a prova. Ela arrancou na reta final e deixou para trás a alemã Jahn Lisa. Ela fechou no segundo lugar, com o tempo de 48s57, contra 47s92 da polonesa Dorota Borowska. As duas primeiras garantem vaga na semi, enquanto as demais vão para as quartas de final.

"Sou muito grata de representar o Brasil, então tenho que representar bem. Eu me senti bem, graças a Deus. A gente vem fazendo esse trabalho, sou acostumada nessa distância. Agora vamos treinar mais um pouco para a semifinal. É sempre um passo de cada vez", comemorou Valdenice em entrevista ao SporTV.