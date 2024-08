STJD denuncia Botafogo por bonecos enforcados de Leila e Ednaldo

A Procuradoria acredita que o ocorrido fez parte de um movimento indicando que "os torcedores do Palmeiras não eram bem-vindos", se apoiando em mensagens nas redes sociais. O Botafogo soltou uma nota no dia repudiando o ato, o que, na visão da Procuradoria foi insuficiente, já que "não comprovou ter tomado qualquer medida efetiva de identificação e punição dos infratores".

A denúncia, portanto, se enquadra no artigo artigo 213, Inciso I, §1º, do CBJD. A acusação foi feita pelo Subprocurador-Geral Eduardo Ximenes e pela Procuradora Rita Bueno, pedindo a condenação do clube com pena de multa, que pode variar entre R$ 100 a R$ 100 mil, e perda do mando de campo de uma a dez partidas.

"Nosso primeiro ato à frente da Procuradoria-Geral do STJD foi a criação do Grupo Especial de Trabalho para enfrentamento de atos de ódio e violência nos estádios. Essa denúncia, motivada pelos bonecos enforcados dos Presidentes da CBF e do Palmeiras exibidos no estádio do Botafogo, é uma concretização da diretriz que norteará nossa gestão, que é de tolerância zero contra a violência no futebol", ressaltou o o Procurador-Geral Paulo Dantas.