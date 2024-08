São Paulo administra vantagem contra o Goiás e vai às quartas de final da Copa do Brasil

O jogo

O São Paulo foi surpreendido nos primeiros minutos com uma pressão do Goiás, que apertou a saída de bola. Aos seis minutos, o Esmeraldino teve boa chance, com Mateus Gonçalves, que finalizou de dentro da área e acertou a rede de Rafael pelo lado de fora. Aos poucos, o Tricolor conseguiu ficar um pouco mais com a bola no pé, mas teve dificuldades para achar espaços e avançar no campo de ataque. Por volta dos 30 minutos, Bobadilla cobrou falta de longe e Tadeu fez a defesa fácil.

Aos 34, Rafael Gava levantou a bola na área em de cobrança de falta e Arboleda mandou para escanteio. Na sequência, o Tricolor saiu em velocidade com Lucas, que acabou desarmado próximo da área. O Goiás voltou a assustar aos 38 minutos. Welliton Mateus fez boa jogada pela direita e foi desarmado na hora do chute na área. Pouco depois, Mateus Gonçalves ficou com a bola e mandou no canto de Rafael.

Depois de um primeiro tempo fraco, o São Paulo arriscou aos nove minutos do segundo tempo em um chute de longe de Calleri. Tadeu fez a defesa. Na sequência, o camisa 9 serviu Luciano, que mandou fora do gol. Minutos depois, Régis encontrou bom passe para Ángelo Rodriguez, que finalizou sem muito jeito e viu Rafael defender. Aos 14, o São Paulo teve boa chagada no ataque, conseguiu trocar passes e a bola ficou com Bobadilla, que bateu firma da entrada da área, por cima da meta do Goiás.

Com o placar agregado a seu favor, o São Paulo conseguiu ir controlando o jogo. A equipe tentava matar o jogo nos contra-ataques, mas tinha dificuldades para avançar com perigo. Aos 37, Wellington Rato cobrou falta na área e Messias afastou antes de Calleri chegar. Três minutos depois, Wellington Rato tocou para Michel Araújo, que avançou bem, limpou a marcação e bateu para o gol, mas viu Tadeu espalmar.

Nos acréscimos, Welliton ficou com a sobra da bola na pequena área, bateu firme, mas por cima do gol de Rafael e perdeu chance de marcar. A reta final do jogo foi marcada por confusão, que acabou com as expulsões de Thiago Galhardo, do Goiás, e para Alan Franco, do São Paulo. O desentendimento teve início depois de o zagueiro do Tricolor chutar uma bola em direção à torcida do Goiás. Depois de parar o jogo por alguns minutos, o árbitro apitou o fim do jogo.