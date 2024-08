Santos possui apenas duas derrotas para o Paysandu em toda a história

O Santos enfrenta o Paysandu nesta sexta-feira, às 20h (de Brasília), no Mangueirão, em Belém, no Pará, pela 20ª rodada da Série B. Contra o Papão, o Peixe acumula bons resultados em toda a história do confronto.

Ao todo, o Santos encontrou o Paysandu em 19 ocasiões. O Alvinegro Praiano possui 15 vitórias, rendendo um aproveitamento de 79%. Por sua vez, o Papão conseguiu bater o Peixe apenas duas vezes. Além disso, o confronto também conta com dois empates.

As únicas derrotas do Santos ocorrem em uma das melhoras épocas da história do Paysandu. A equipe paraense venceu o Peixe em dois jogos seguidos, válidos pelos Brasileiros de 2002 e 2003. Ambas as partidas terminaram com vitória do Papão por 2 a 1.