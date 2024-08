Santos anuncia patrocínio de fabricante de água mineral; veja detalhes

O Santos anunciou nesta quinta-feira seu novo patrocínio. Trata-se da Poty Cia. De Bebidas, fabricante da água mineral Levity, que firmou uma parceria com o Peixe até o fim da atual temporada.

A marca da Levity será exibida em placas de publicidade ao redor do campo e também nos backdrops das entrevistas pós-jogo. O acordo vale para as equipes de futebol profissional, masculina e feminina, e também para as categorias de base. A garrafa de água da marca também estará presente em todas as coletivas de imprensa.

"É a união de uma grande empresa com o clube mundialmente famoso. Com certeza, ambos serão fortalecidos. A hidratação é hoje fundamental na preservação da saúde dos jogadores, independentemente da idade", disse o presidente do Santos, Marcelo Teixeira.