Rivaldo celebra Seleção feminina finalista das Olimpíadas: "todo mundo vai torcer pelo ouro"

Marta deve voltar como titular?

Na última partida da fase de grupos, contra a Espanha, Marta foi expulsa após acertar o rosto de uma jogadora adversária, e recebeu como punição uma suspensão de dois jogos. Rivaldo falou sobre o momento e relembrou quando passou por uma situação parecida.

"Sobre a expulsão da Marta, quem joga bola sabe que ela não teve a intenção de machucar a adversária. Acredito que ela escorregou na jogada e acabou não conseguindo tirar o pé, o que levou à sua expulsão. Aconteceu comigo também, acabei fazendo o mesmo movimento e fui expulso lá no Uzbequistão. São coisas que acontecem no futebol", analisou.

Depois do bom desempenho da Seleção nos jogos em que Marta esteve fora, muitos torcedores passaram a defender que a estrela da equipe comece a final na reserva. "Posso dar minha opinião: se eu fosse a Marta, respeitaria muito as jogadoras, principalmente a que está no seu lugar como titular. Conversaria com o treinador para manter o mesmo time e preferiria ficar no banco, pedindo para entrar no momento que fosse necessário no segundo tempo. É um jogo difícil, em que pode acontecer qualquer coisa. É uma partida que se a Seleção perder, e se a derrota for com ela saindo jogando, todo mundo poderá criticar porque a Marta foi escalada como titular", opinou.

Arthur Elias diante de uma grande decisão

Em entrevista após a semifinal, o treinador da Seleção Feminina, Arthur Elias, disse que precisaria de muitas análises antes de tomar uma decisão sobre a volta de Marta entre as titulares. "Temos que aguardar a decisão do treinador. Sabemos que ela é super importante para nossa seleção, mas o time vem de dois jogos bons sem a Marta. Será uma boa dor de cabeça para o Arthur Elias", brincou Rivaldo.