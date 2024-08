Presidente do Palmeiras vê expulsão de Abel "muito exagerada" e nega acerto com Gabigol: "Nada assinado"

O Palmeiras venceu o Flamengo, por 1 a 0, nessa quarta-feira, mas mesmo assim caiu nas oitavas de final da Copa do Brasil, já que o time carioca venceu o jogo de ida por 2 a 0. A presidente do Palmeiras concedeu entrevista na zona mista do Allianz Parque, após o duelo, e criticou a expulsão do técnico Abel Ferreira, no segundo tempo.

Para ela, foi "muito exagerada. Além disso, a mandatária negou acerto do clube com o atacante Gabigol, do Flamengo.

"Cada jogo é um jogo, todos sabem que o Abel é um treinador muito é muito emotivo e também todos sabem que o Abel é um dos maiores técnicos do mundo. Para mim, ele é. Eu não costumo fazer observações sobre decisões da arbitragem, mas eu acho que foi muito exagerada. Eu entendo perfeitamente que é impossível um time ganhar sempre. Você tem altos e baixos. Nós teremos sim um momento difícil alguns jogos atrás, mas eu acho que é como vocês viram hoje que nós nos recuperamos", disse.