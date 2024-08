Paysandu x Santos: veja informações e prováveis escalações do duelo pela Série B do Campeonato Brasileiro

Atual líder da Série B do Campeonato Brasileiro com 34 pontos, o Santos busca ampliar a boa sequência que vive na temporada. A equipe não sabe o que é perder há nove jogos, tendo acumulado cinco vitórias e quatro empates no período. Até o momento na competição, são 10 triunfos, quatro empates e cinco derrotas, além de 30 gols marcados e 14 sofridos.

O Alvinegro Praiano entrou em campo pela última vez na sexta-feira passada (2), quando ficou no empate em 1 a 1 com o Sport, na Vila Belmiro, pela 19ª rodada.

Para o duelo diante do Papão, Fábio Carille não conta com Gil. Titular em 18 dos 19 jogos do Santos na Série B, o zagueiro será preservado por Carille neste jogo. O defensor é o atleta com mais minutos (3048) e partidas (34) do Peixe na temporada.

Além dele, JP Chermont sofreu uma leve torção no tornozelo e também desfalca o Santos contra o Paysandu. O lateral foi titular nos últimos quatro compromissos do Alvinegro Praiano e atuou os 90 minutos em três deles.