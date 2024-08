Ouro em Paris, Bia Souza destaca apoio recebido e revela tranquilidade em decisões: "Parque de diversões"

O caminho 'de ouro' de Bia Souza

Bia Souza estreou nos Jocontra a argentina Izayana Marenco, superando a adversária sul-americana com um ippon em menos de um minuto de combate. Nas quartas de final, ela enfrentou a sul-coreana Hayun Kim - luta decidida apenas no golden score após revisão da arbitragem, que deu decisão à favor da brasileira após um waza-ari de contra-ataque.

Na semifinal, a judoca entrou no tatame para encarar a número 1 do mundo, a francesa Romane Dicko. A atleta do Pinheiros foi melhor que a adversária ao longo da luta e aplicou um ippon na disputa do golden score, avançando assim à decisão.

"Para mim, ali, eu sempre encarava todas as lutas como principais, mas acho que tem a luta da coreana, né? Na minha cabeça, eu tinha certeza que o ponto era meu, eu só queria que os árbitros também tivessem essa certeza junto comigo (risos). Sem dúvida nenhuma, eles viram ali no VAR, viram que realmente estava certo na minha cabeça, e brilhei aí naquela luta. E a luta mais esperada do dia, acho que todo mundo acompanhou a luta contra a francesa, atleta da casa. Muito feliz ter feito exatamente tudo o que a gente trabalhou no treino. Quando a luta acabou, na minha cabeça eu falei: 'Caraca, deu certo todo aquele trabalho, eu consegui fazer'. Eu fiquei muito feliz de realmente ter acertado em todos os detalhes que foram feitos", disse a judoca.

Na grande final, faltando 2min43s para o encerramento da luta, Bia Souza saiu na frente ao aplicar um waza-ari sobre a isralense Raz Hershko. No decorrer do combate, as atletas ainda levaram duas punições, mas a brasileira foi inteligente e segurou o resultado para levar o primeiro ouro nacional em Paris.