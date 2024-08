Mano analisa eliminação na Copa do Brasil e lamenta saída precoce de Marcelo do jogo

Com um empate em 2 a 2 contra o Juventude nesta quarta-feira, o Fluminense foi eliminado da Copa do Brasil dentro do Maracanã. O técnico Mano Menezes ressaltou que os cinco gols sofridos durante a eliminatória pesaram muito na luta do time pela classificação.

"Fomos eliminados porque você não pode tomar cinco gols em uma eliminatória. Tomamos gols perfeitamente evitáveis, o que eu acho pior. Levamos novamente um gol de bola parada e entregamos o segundo tento para eles. Optamos por mesclar a equipe em Caxias do Sul, mas cometemos muitos erros, apressando um jogo que não precisávamos apressar. Não estávamos conectados como equipe para disputar um jogo de mata-mata", analisou o treinador.