São Paulo: Lucas explica estratégia contra o Goiás e celebra classificação 'merecida'

O São Paulo avançou às quartas de final da Copa do Brasil, na noite desta quinta-feira (8), depois de empate sem gols com o Goiás, no estádio da Serrinha, em Goiânia. Lucas admitiu que o Tricolor jogou com o regulamento "debaixo do braço" e administrou o 2 a 0 feito na ida, no Morumbis. O camisa 7 celebrou a classificação.

"Jogo difícil, a gente sabe que eles iam ir para cima. A torcida também pressiona bastante, não é fácil jogar aqui. Jogo de mata-mata é assim, às vezes não dá para ser o melhor futebol, então a gente tem que lutar bastante, brigar, fechar os espaços e ter intensidade. Acho que a gente conseguiu suportar bem e conseguiu uma classificação merecida. Decisão, mata-mata é assim. A torcida canta e pressiona. Eles vieram para cima e tínhamos que segurar esse ímpeto e conseguimos fazer isso bem", disse à Amazon Prime.

O jogo foi quente e terminou com as expulsões de Alan Franco e do técnico Luis Zubeldía. Ambos, portanto, desfalcam a equipe no primeiro jogo das quartas. A equipe conhecerá seu adversário através de sorteio a ser realizado pela CBF. Lucas falou sobre a baixa do zagueiro, mas disse confiar no elenco.