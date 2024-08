Leila diz que Palmeiras avalia busca por patrocínio máster: 'Procurando'

A presidente do Palmeiras, Leila Pereira, revelou que o clube está de olho no mercado por patrocínio máster. A mandatária revelou que busca entender o valor da camisa do Verdão, que atualmente conta com a Crefisa e FAM (Faculdade das Américas), como patrocinadoras. Ambas empresas são da própria dirigente. Leila citou também a necessidade de um novo parceiro como algo saudável.

"Com relação ao patrocínio, como eu já falei diversas vezes, nós estamos no mercado, sim. Como vocês sabem é meu último ano de mandato. Eu sou candidata à reeleição do Palmeiras e o patrocínio das minhas marcas terminam em dezembro e nós estamos sim no mercado procurando parceiros para eu saber realmente quanto vale a camisa do Palmeiras. Isso o mercado que vai dizer e nós temos os nossos profissionais trabalhando nisso, mas não tem nada fechado", disse.

Leila Pereira vive seu último ano de mandato no Verdão. Ela foi eleita no fim de 2021, sendo candidata única. Atualmente, ela se coloca como candidata à reeleição e deve concorrer ao pleito com Savério Orlandi, candidato lançado pela oposição do Verdão. A eleição presidencial do clube está marcada para ocorrer em novembro.