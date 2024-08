Lateral do Flamengo tem carro roubado após classificação sobre o Palmeiras

16? | 2ºT | 1-0 - Mais uma substituição! Entra Wesley e sai Varela. #PALxFLA #VamosFlamengo

? Flamengo (@Flamengo) August 8, 2024

No duelo no Allianz Parque, Wesley começou a partida entre os reservas. No entanto, ele entrou no lugar de Guilhermo Varela aos 16 minutos do segundo tempo.

O próximo compromisso do Flamengo será novamente contra o Palmeiras, desta vez, pelo Campeonato Brasileiro. O embate está marcado para às 16h (de Brasília) do próximo domingo, no Maracanã.