Larissa Pimenta valoriza treinos pesados após bronze em Paris e destrincha importância da saúde mental

Foi em seguida que Larissa Pimenta foi derrotada pela atual vice-campeã olímpica, a francesa Amandine Buchard. A judoca do Pinheiros, porém, não desistiu e seguiu lutando para buscar mais uma medalha para o Brasil na modalidade.

Larissa foi para a repescagem, em que encontrou a alemã Mascha Ballhaus e saiu vitoriosa. Para a tão esperada disputa pelo bronze, a brasileira precisou de um mental bastante forte para ganhar da campeã mundial Odette Giuffrida, da Itália, no golden score.

Após a conquista daa duas medalhas de bronze, a judoca brasileira ressaltou a importância dos cuidados com a saúde mental - assim como sua amiga Beatriz Souza havia feito anteriormente. Ela revelou que faz terapia desde os 14 anos e revelou que uma sessão foi determinante para sua confiança na luta final.

"Eu particularmente faço psicóloga desde os 14 anos. Meu primeiro acesso foi aqui no clube (Pinheiros). Sempre tive acesso aos psicólogos. De início era obrigada, mas depois virou um 'vício' (risos). Acho de extrema importância a psicologia conjunta com o esporte. Eu passei por momentos muito desafiadores e acredito que se não fosse a psicologia, não sei se estaria aqui. Um dia antes de eu fazer a luta, a gente se sente muito confusa e insegura, porque a gente pensa no resultado. Mas quando eu tive a sessão com a psicóloga, ela me fez voltar às minhas origens e lembrar o porquê e como eu cheguei lá. Isso fez eu me sentir muito merecedora antes mesmo de eu fazer a competição. Eu cheguei naquele dia me sentindo merecedora antes de pisar no tatame. Eu acredito que isso foi uma das coisas que mais me deu energia para eu me expressar", concluiu a atleta.