Isaquias lamenta resultado "desagradável", mas pede cabeça erguida e mira final do C1 1000m

Isaquias, entretanto, não tem tempo para lamentar. Nesta sexta-feira, a partir das 6h30 (de Brasília), ele compete na semifinal do C1 1000m, categoria o qual o brasileiro defende o título olímpico. Hora de levantar a cabeça, como disse ele mesmo após a derrota ao lado de Jacky Godmann.

"É complicado. Quando a gente vem pedir desculpa, é por causa da torcida. O povo brasileiro espera ver a gente no pódio, ouvir o hino. Agora é ver com o treinador e se concentrar. Amanhã vai ser uma prova pegada no C1", analisou o atleta.

"Estou preparado. Fico triste porque o Jacky evoluiu bastante no último ano. Ele se preparou muito, mas saímos daqui com o resultado que a gente não esperava. Esse é o mais triste. Agora é ir com tudo para representar o Brasil no C1. É levantar a cabeça e sair daqui com o melhor resultado", concluiu.

Isaquias Queiroz chegou a Paris em busca de sua quinta medalha olímpica. Ele foi prata no C2 e no C1 de 1000m, no Rio 2016, além do bronze no C1 200m. Já em Tóquio, o canoísta ganhou o ouro no C1 1000m. Por outro lado, Jacky Godmann, que disputa sua segunda edição dos Jogos, visava sua primeira medalha.

Isaquias perde a chance de levar o Brasil ao pódio pela 15ª vez em Paris, mas ainda pode bater uma marca histórica. Se ficar entre os três primeiros no C1, ele se iguala aos velejadores Robert Scheidt e Torben Grael, como o segundo maior medalhista olímpico do país, com cinco pódios. Ele só ficaria atrás da ginasta Rebeca Andrade, que tem seis.