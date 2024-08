Isaquias e Jacky fazem terceiro melhor tempo e garantem vaga na final do C2 500m

Mais uma vez, Isaquias Queiroz chega a Paris como um dos atletas brasileiros favoritos a medalha. Ele ganhou prata no C2 e no C1 de 1000m, no Rio, em 2016, além do bronze no C1 de 200m. Já em Tóquio, o canoísta levou o ouro no C1 de 1000m. Jacky Godmann, por sua vez, disputa os Jogos pela segunda vez e busca o primeiro pódio.

Em Paris, Isaquias ainda defenderá o título no C1 de 1000m. Na última quarta, ele avançou à semi da modalidade. A prova decisiva ocorre nesta sexta-feira, a partir das 6h30.

Valdenice vai direto à semi no C1 200m

Outra brasileira também disputou as provas de canoagem nesta quinta-feira: Valdenice Conceição. Ela participou da primeira bateria do C1 200m feminino e brilhou.

A canoísta ficou no segundo lugar da prova, com o tempo de 48s57, atrás apenas da polonesa Dorota Borowsla. Com isso, ela avança diretamente à semifinal da categoria, que acontece neste sábado, às 6h40.