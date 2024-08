Giullia lamenta falha, mas segue sonhando com a repescagem na luta livre

Um novo torneio

Em caso de ida à repescagem, Giullia Penalber enfrentará a alemã Sandra Paruszewski, adversária que ela ainda não perdeu na carreira. O último encontro entre as duas foi no Torneio Ibrahim Moustafa, em fevereiro de 2023, com triunfo de 10 a 1 para a brasileira. Se passar por Paruszewski, Giullia estará na disputa de bronze para enfrentar a chinesa Hong Kexin. Caso realmente volte a competir na sexta-feira, a brasileira terá que seguir uma nova rotina de preparação, incluindo bater o peso, o que não a agrada.

"Eu acho esse estilo de competição bastante cansativo, fisicamente e mentalmente. A gente tem que estar bem preparado, ainda mais no meu caso que eu vou ficar o dia todo aguardando para saber se eu volto ou não. É um desgaste emocional. Quando você vai direto para as semis, já sabe o que vai voltar no dia seguinte, então já fica preparado. Mas eu vim pronta para isso, eu vim pronta para todas as ocasiões, todas as possibilidades e amanhã vou estar pronta para uma nova guerra, uma nova luta e vou dar 101% do que eu consegui também", finalizou.

De olho na repescagem

Depois de perder para ela, Giullia Penalber passa a torcer por Anastasia Nichita chegar na final para que possa ir à repescagem da categoria até 57kg do estilo livre feminino. A moldava enfrentará a chinesa Hong Kexin nesta quinta-feira (08), às 14h (horário de Brasília), pela semifinal. Caso Giulia vá para a repescagem, voltará a lutar na tarde de sexta-feira (09), mesmo dia da disputa de bronze.

"Eu estava muito feliz de estar participando dos Jogos Olímpicos, foi um sonho de toda uma vida. Para mim, foi uma realização muito grande estar aqui. Porém, uma vez que a gente chega aqui, a gente quer mais. Nesse momento, é óbvio que eu estou triste porque eu tinha o sonho de avançar, eu me via muito capaz de fazer isso, mas o sonho ainda está vivo. Eu quero poder voltar para a repescagem, disputar o bronze. Eu acho que ainda há esperança, e eu vou contar com essa esperança até o último minuto, vou lutar até onde puder", falou a carioca de 32 anos.