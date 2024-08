Fortaleza anuncia contratação do lateral Eros Mancuso, ex-Estudiantes; veja detalhes

O Fortaleza anunciou nesta quinta-feira a contratação do lateral direito argentino Eros Mancuso, que estava no Estudiantes, da Argentina. O atleta de 25 anos assinou vínculo com o Leão do Pici até agosto de 2028.

O Tricolor Cearense pagou 1,6 milhão de dólares (R$ 8,9 milhões na cotação atual) ao Estudiantes por 70% dos direitos econômicos de Mancuso. O montante será pago parceladamente até janeiro de 2026.

Revelado pelo Boca Juniors em 2021, Mancuso estava no Estudiantes desde 2022. Na atual temporada do clube argentino, o lateral acumulou 29 partidas, com quatro gols marcados e uma assistência. Ao todo, são sete tentos e duas assistências em 68 partidas pela equipe.