EUA reagem no fim, eliminam Sérvia e avançam à final do basquete nas Olimpíadas

Nesta quinta-feira, pela semifinal do basquete olímpico, os Estados Unidos duelaram diante da Sérvia, na Arena Bercy e, com virada no fim, venceram por 95 a 91.

Com o resultado positivo, a seleção com diversos craques da NBA, como Curry, Lebron James e Kevin Durant, avançou à grande final da competição. Até aqui, foram cinco seis jogos e seis vitórias dos americanos. Do outro lado, a Sérvia de Nikola Joki? se despediu das Olimpíadas.

A grande final será diante da França, no próximo sábado. A partida acontece às 16h30 (de Brasília).