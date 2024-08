Eliminado da Copa do Brasil, Grêmio se reapresenta e inicia preparação para enfrentar o Cuiabá

Nesta quinta-feira, o Grêmio se reapresentou após a eliminação nas oitavas de final da Copa do Brasil para o Corinthians, ocorrida nesta quarta. O elenco treinou no CT Ninho do Gralha, que pertence ao Paraná Clube, e iniciou a preparação para o duelo contra o Cuiabá, pela 22ª rodada do Brasileirão.

O técnico Renato Gaúcho comandou as atividades com portões fechados à imprensa. O treinador dividiu o elenco em dois grupos. Os atletas com maior minutagem na eliminação para o Corinthians permaneceram na academia, enquanto os demais jogadores foram ao gramado.

O segundo grupo iniciou os trabalhos com aquecimento, montado pela preparação física, que contou com exercícios de mobilidade, agilidade, troca de posicionamento e intensidade. Depois, houve um treino de ataque conta defesa em espaço reduzido, com limite de dois toques na bola e finalização no gol.