Edival Pontes perde na estreia do taekwondo, mas ainda pode disputar repescagem

Já no fim do primeiro assalto, o brasileiro acertou seu primeiro golpe e diminuiu para 5 a 2, mas o jordaniano voltou a atacar e fechou em 9 a 2, abrindo 1 a 0. No segundo round, Zaid acertou a cabeça de Edival e fez 3 a 0, mas Netinho reagiu e também golpeou o adversário na cabeça, empatando em 3 a 3.

O brasileiro acertou a cabeça do jordaniano novamente e venceu o segundo round por 6 a 5, levando o combate para o último assalto. Ele levou dois golpes na cabeça no início do último round e acabou perdendo por 9 a 3.

Edival Pontes buscava se recuperar da campanha em Tóquio 2020. Na última edição dos Jogos, ele foi eliminado em sua estreia na categoria até 68kg, para o turco Hakan Recber.

Netinho foi vice-campeão mundial na categoria até 74kg, mas ela não faz parte do cronograma olímpico. Nos 68kg, o brasileiro é o oitavo colocado do ranking mundial.

Maria Clara vai às quartas no taekwondo

Mais cedo, Maria Clara Pacheco levou a melhor sobre a australiana Stacey Hymer, pelas oitavas de final da categoria até 57kg. A brasileira, portanto, avançou às quartas de final.