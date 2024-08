Edival Pontes derrota espanhol no Taekwondo e conquista o bronze em Paris

-



Il devient champion Olympique pour ses premiers Jeux Olympiques ! ?#Paris2024 pic.twitter.com/g7Dg76wQcp

? Paris 2024 (@Paris2024) August 8, 2024





No primeiro round, o espanhol saiu na frente ao acertar um chute giratório no tórax, mas na reta final, Edival acertou um head e virou o placar. Com 0.1 segundos para o fim, Javier Pérez Polo completou um chute simples no tórax e empatou. No entanto, por superioridade, o brasileiro saiu vencedor da primeira etapa.

Já no segundo round, o espanhol começou mais agressivo e acertou um head no brasileiro. Segundos depois, Javier acertou um trunk. Edival reagiu e fez um head e um chute simples no tórax, mas não foi suficiente.