Fabinho Soldado sobre Talles Magno: 'Espero que integre o grupo logo'

Fabinho Soldado, diretor executivo do Corinthians, falou sobre a contratação do atacante Talles Magno após a classificação contra o Grêmio para as quartas de final da Copa do Brasil. O jovem que ainda pertence ao New York City desembarcou em São Paulo na última quarta-feira para realizar exames médicos nas dependências do Timão.

Fabinho se mostrou empolgado com a chegada de Talles e espera que o atacante trabalhe o quanto antes com o restante do grupo.

"O Talles é mais um reforço que vem para reforçar a equipe, o elenco. Ele vem por empréstimo com uma possibilidade de compra, sim, e estamos ansiosos para encontrar ele em São Paulo e que ele possa fazer parte desse grupo logo. Queremos fortalecer mais a equipe", disse Fabinho em zona mista no Couto Pereira.