Cruzeiro vende 55 mil ingressos para clássico contra o Atlético-MG no Mineirão

Diferentemente do Atlético-MG, o Cruzeiro trabalhou com foco no clássico desde terça-feira e chega mais descansado que o rival. Isso porque o Galo disputou e venceu o jogo da volta das oitavas de final da Copa do Brasil, contra o CRB, nesta quarta-feira.

O Cruzeiro ocupa a quinta colocação do Brasileirão, com 35 pontos, sete a menos que o líder Botafogo. O Atlético-MG, por sua vez, somou 28 unidades até o momento e é o nono colocado.