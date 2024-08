Com São Paulo e Corinthians, quartas da Copa do Brasil têm classificados definidos

Nesta quinta-feira, com a classificação do São Paulo diante do Goiás, a Copa do Brasil finalmente conheceu os oito times que avançaram às quartas de final da competição.

Vasco, Atlético-MG, Bahia, Athletico-PR, Flamengo, Juventude, Corinthians e São Paulo são as equipes garantidas na próxima fase.

O primeiro classificado foi o Vasco, que eliminou o Atlético-GO na última terça-feira, em São Januário. Já nas partidas realizadas às 19h (de Brasília) da última quarta-feira, o Atlético-MG eliminou CRB, o Bahia, com um a mais, tirou o Botafogo, e o Athletico-PR, que venceu o jogo de ida contra o Red Bull Bragantino, voltou a superar o time paulista.