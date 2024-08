Com Gil poupado, Basso deve voltar a jogar pelo Santos após oito meses

Depois de defender o clube português por pouco mais de três meses, Basso foi reintegrado ao elenco do Santos em junho. O defensor voltou a ser relacionado em julho, na vitória do Santos sobre o Ituano. Desde então, ficou no banco de reservas contra Vila Nova, Coritiba, CRB e Sport.

Com a saída de Joaquim, negociado com o Tigres, do México, Basso desponta como o principal zagueiro reserva do elenco santista. No duelo contra o Paysandu, marcado para às 20h (de Brasília), ele deve formar dupla de zaga com Jair.