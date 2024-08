"Coloco muito dessa derrota nas minhas costas", diz Gabi após perder semifinal

O Brasil foi derrotado na semifinal do vôlei feminino para os Estados Unidos, por 3 sets a 2, nesta quinta-feira, nos Jogos Olímpicos de Paris 2024. Depois do jogo, a ponteira Gabi Guimarães admitiu não ter tido uma boa atuação e assumiu a responsabilidade pela derrota.

"A gente começou a partida muito mal no primeiro set. Tivemos que correr atrás do jogo o tempo inteiro. Conseguimos ainda buscar a partida, mas acho que tivemos alguns erros, principalmente no contra-ataque, não tivemos tanta frieza, tanta tranquilidade nos momentos importantes. Hoje eu comecei a partida muito mal, principalmente ofensivamente, então coloco muito dessa derrota nas minhas costas, por não ter conseguido ajudar a equipe como nas outras partidas. Sabia que eu seria a referência. Não tive a lucidez em alguns momentos para conseguir ajudar o time nos contra-ataques. Mas agora é erguer a cabeça, a gente ainda tem disputa por medalha, que é importantíssima para o Brasil. A gente não quer sair dessa competição sem medalha, merecemos muito. Estou orgulhosa das meninas por não desistirem da partida. A gente poderia ter tomado um golpe ainda mais difícil e perder por 3 a 1, mas lutamos, fomos para o tie break. É levantar a cabeça, descansar, entender o que poderíamos ter feito melhor e esperar a nossa adversária para a disputa do bronze", disse Gabi, em entrevista ao SporTV.