Collant amarelo utilizado por Rebeca Andrade vira peça do Museu Olímpico

Esta não foi a única vez que a brasileira subiu ao pódio em Paris. Ela também recebeu a prata na final do salto e ouro no solo, desbancando a norte-americana Simone Biles.

Além disso, Rebeca ganhou uma medalha inédita para o Brasil. Ao lado de Jade Barbosa, Flávia Saraiva, Júlia Soares e Lorrane Oliveira, ela foi bronze por equipes de ginástica. Em Tóquio 2020, ela já havia ganhado prata no individual geral e ouro no salto.

Ela, portanto, tornou-se a maior medalhista olímpica do Brasil em toda a história, deixando para trás os velejadores Robert Scheidt e Torben Grael, com cinco. Rebeca já era a atleta mulher mais condecorada do país nos Jogos.