Charles sente desgaste contra o Grêmio, mas não tem lesão diagnosticada pelo Corinthians

O volante Charles preocupou os torcedores do Corinthians durante o segundo tempo do jogo contra o Grêmio, na última quarta-feira. Em determinado momento, o atleta colocou a mão na coxa e deixou a partida para a entrada de Matheus Araújo. A boa notícia é que o departamento médico não diagnosticou qualquer lesão no camisa 8, conforme apurou a reportagem da Gazeta Esportiva.

Charles sentiu um desgaste durante a partida no Couto Pereira, e por isso foi substituído. O atleta não preocupa para a partida contra o Red Bull Bragantino, no próximo sábado.

O elenco do Corinthians retornou para São Paulo nesta quinta-feira após garantir classificação para as quartas de final da Copa do Brasil contra o Grêmio, em Curitiba. Os jogadores realizaram atividades na parte interna do CT Joaquim Grava e só vão a campo amanhã, às vésperas do duelo diante do Red Bull Bragantino pelo Campeonato Brasileiro.