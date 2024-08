São Paulo: Casares atualiza busca por reforços e explica situação de Alex Sandro

Julio Casares, presidente do São Paulo, atualizou a situação do Tricolor no mercado da bola. O mandatário disse antes do jogo contra o Goiás, pela volta das oitavas de final da Copa do Brasil, que o clube não irá fazer nenhuma "aventura" que possa comprometer a reconstrução financeira do clube — indicando que não deve chegar mais reforços nesta janela.

O último reforço do clube, contratado nesta janela de transferências, foi o volante Marcos Antônio, por empréstimo, da Lazio. Além dele, o São Paulo tinha na mira outros jogadores, incluindo o lateral esquerdo Alex Sandro (ex-Juventus), que de acordo com o dirigente, deseja permanecer na Europa. Além dele, Thiago Mendes e Pol Fernández também são desejos do clube.

"O Thiago Mendes quer vir e queremos que ele venha. Colocamos nossa intenção no Alex Sandro e ele disse que ainda quer jogar na Europa. Portanto, temos que fazer o que é possível. Com o Pol (Fernández), chegamos a fazer uma proposta, e ele esta sendo aproveitado pelo Boca, e o Boca não quer liberar. São coisas e negócios do futebol. Nunca faltou transparência para falar a verdade. Temos esse elenco, garotos da base e se tiver uma possibilidade nós faremos, mas sem nenhum tipo de aventura no sentido de comprometer um clube que está em reconstrução", declarou.