Brasil perde para os EUA na semifinal do vôlei feminino e jogará pelo bronze

A Seleção Brasileira feminina de vôlei perdeu para os EUA no tiebreak e parou na semifinal no torneio olímpico de Paris 2024. As norte americanas venceram por 3 sets a 2, com parciais de 25/23, 18/25, 25/15, 23/25 e 15/11.

No primeiro set, o Brasil viu os EUA marcarem os cinco primeiros pontos, antes de reagir e encostar no placar. Depois disso, o jogo seguiu muito equilibrado, com diversas trocas na liderança, até o empate em 23 a 23, quando as norte-americanas marcaram os dois últimos tentos e fecharam o set.

A segunda parcial foi de domínio completo do Brasil, que não deixou os EUA na frente do placar em nenhum momento. A Seleção Brasileira chegou a ter oito pontos de vantagem e fechou o set em 25 a 18, empatando a partida.