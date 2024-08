Barros cita ameaça após Palmeiras barrar ida de comitiva de governador do RJ ao vestiário do Flamengo

O pós jogo de Palmeiras e Flamengo, no Allianz Parque, após eliminação do Verdão, nas oitavas de final da Copa do Brasil, mesmo após a vitória por 1 a 0, foi quente. O clube da casa vetou a entrada da comitiva do governador do Rio de Janeiro, Cláudio Castro, ao vestiário, o que revoltou Marcos Braz, vice-presidente do Rubro-Negro.

Anderson Barros, diretor de futebol do Palmeiras, estava no local onde houve o desentendimento. O funcionário do Verdão alegou que foi ameaçado por alguém que estava com a comitiva. Essa pessoa teria dito que o Palmeiras voltaria a jogar no Rio de Janeiro, em tom de ameaça. Depois disso, Marcos Braz concedeu entrevista coletiva e falou sobre o ocorrido.

O VP do time rubro-negro revelou que o político a convite do clube e queria a presença de Cláudio Castro e seu filho no vestiário do Flamengo depois da classificação às quartas de final da Copa do Brasil. O Palmeiras liberou apenas a entrada dos dois, mas Braz queria permissão para outros entrarem no setor em que o acesso é restrito, no Allianz Parque. Braz saiu andando e ao ser perguntado sobre o ocorrido disse que "o Palmeiras é ruim de perder".