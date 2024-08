Bárbara Domingos faz história e leva Brasil à final inédita no individual geral de ginástica rítmica

Em seguida, Bárbara se apresentou com um arco. E, mais uma vez, encantou os juízes. Ao som de "O ciclo da vida", a famosa música do filme Rei Leão, a brasileira somou mais 34.750 e pulou para o sexto lugar na segunda rotação.

Esta, inclusive, foi a maior nota de Babi com o arco em todo ciclo e também a terceira melhor pontuação da segunda rotação.

A brasileira retornou ao ginásio após uma longa pausa e, desta vez, se apresentou com as fitas. E novamente agradou os jurados. Ela pontuou 31.700 e apareceu na sétima posição ao fim da terceira e penúltima rotação. Na última, Babi se apresentou ao som de "Garota de Ipanema" e, com 30.200, alcançou a classificação à final.

A ginástica rítmica brasileira ainda promete fortes emoções nestas Olimpíadas. Bárbara Domingos disputa a final do individual geral nesta sexta-feira, a partir das 9h30 (de Brasília), e vai em busca de uma medalha inédita para o país. Ela, que faturou três ouros e duas pratas no Pan-Americano de Santiago, disputa os Jogos pela primeira vez.

O conjunto do Brasil também é um forte concorrente à medalha em Paris. A competição por equipes também ocorre nesta sexta, a partir das 5h da manhã. O time formado por Deborah Medrado, Maria Eduarda Arakaki, Nicole Pírcio, Sofia Madeira e Victória Borges, que levou o ouro no Pan de Santiago e no Mundial de 2024, também briga por uma vaga na final.