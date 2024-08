Artur Jorge critica arbitragem após eliminação do Botafogo: "Estraga tudo"

Artur Jorge ainda contou sua opinão sobre o cartão vermelho e disse que, mesmo com um jogador a menos durante todo segundo tempo, sua equipe competiu bastante.

"Minha opinião é muito clara, há um exagero evidente sobre aquilo que é o lance em si. Me choca mais ainda ter a oportunidade de ver no VAR para poder ver o que aconteceu. Nós não jogamos em slow motion, não parem imagens para justificar o que quer que seja, porque isso torna as coisas muito mais difíceis", falou.

"Futebol é um jogo de contato. E não me parece, em momento algum, que houvesse qualquer tipo de intenção ou de ação que justificasse o cartão vermelho naquela altura. Parece ser mal demais acreditar que isso seja possível. Tendo em conta aquilo que é poder ver as imagens, perceber que não há nenhuma disputa com o braço em cima, não há nada, não há rigorosamente nada, e acabamos por ter um jogador expulso, uma equipe que teve que transformar, reorganizar, reinventar para continuar sendo competitiva e foi muito competitiva", completou.

Agora, o Botafogo volta suas atenções ao Campeonato Brasileiro. A equipe entra em campo no próximo domingo, às 11h (de Brasília), fora de casa, contra o Juventude.

No jogo seguinte, o time comandado por Artur Jorge disputará a partida de ida das oitavas de final da Copa Libertadores, contra o Palmeiras. O primeiro duelo será no Estádio Nilton Santos.