Após eliminação na Copa do Brasil, Fluminense inicia preparação para clássico contra o Vasco

Nesta quinta-feira, no CT Carlos Castilho, o Fluminense iniciou a preparação para encarar o Vasco, neste sábado, pela 22ª rodada do Brasileirão. A bola rola às 21h30 (de Brasília), no Estádio Nilton Santos.

Na noite da última quarta-feira, a equipe comandada por Mano Menezes se despediu da Copa do Brasil. Apesar do empate por 2 a 2, no Maracanã, o Fluminense perdeu a ida por 3 a 2.

Além da eliminação, o lateral esquerdo Marcelo entrou na partida aos 11 minutos da etapa final, no lugar de Diogo Barbosa. No entanto, aos 13, o atleta finalizou de fora da área e sentiu dores na coxa, tendo que ser substituído logo em seguida.