Após classificação, Ramón e Emiliano reforçam que o foco do Corinthians é o Campeonato Brasileiro

Após a classificação para as quartas de final da Copa do Brasil contra o Grêmio, o técnico Ramón Diaz e o auxiliar Emiliano Diaz reforçaram que o foco do Corinthians é a disputa do Campeonato Brasileiro. Até por isso, a equipe teve algumas modificações para o duelo diante do Grêmio no Couto Pereira, com a entrada de jogadores como Gustavo Henrique, Matheus Bidu, Igor Coronado e Pedro Henrique.

"Nossa sequência é complicada, sabíamos que seria assim. Hoje descansamos uma parte do grupo, sábado temos uma final (contra o RB Bragantino). Todo o grupo está preparado, trabalhamos da mesma forma com todos, eles sabem o que precisam fazer. Hoje demos chance a uma parte do grupo que não vinha jogando tanto, e corresponderam. Nossa prioridade é o Brasileirão, mas essa classificação nos ajuda animicamente. Vamos jogo a jogo", disse Emiliano Diaz em entrevista coletiva.

Ramón reforçou que confia em todo o elenco e analisou a partida contra o Grêmio, que terminou empatada por 0 a 0 no tempo normal, mas com o Timão levando a melhor nas penalidades máximas.