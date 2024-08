Análise: Corinthians compete com time alternativo e faz por merecer classificação contra o Grêmio

Iúri Medeiros

Mesmo com time alternativo, o Corinthians competiu contra o Grêmio e fez por merecer a classificação para as quartas de final da Copa do Brasil. As equipes empataram por 0 a 0 no tempo normal em Curitiba, mas o Timão levou a melhor nas penalidades máximas, com destaque para o goleiro Hugo Souza.

Para a partida, o técnico Ramón Diaz mexeu bastante no time considerado titular, priorizando a disputa do Campeonato Brasileiro. Para começar, o treinador voltou a escalar três zagueiros de ofício, com Félix Torres, Cacá e Gustavo Henrique. O esquema tático utilizado foi o 3-5-2, semelhante ao utilizado contra o próprio Grêmio no empate por 2 a 2 pelo Brasileirão.