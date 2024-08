Ana Patrícia e Duda derrotam australianas no vôlei de praia e disputarão ouro em Paris

O jogo

Com domínio no início do primeiro set, as brasileiras brilharam com grande aproveitamento nos saques e fortes ataques. No entanto, Ana Patrícia e Duda cederam vantagem de cinco pontos no fim da etapa inicial e foram derrotadas, de virada, por 22 a 20.

Em um segundo set muito equilibrado, as brasileiras foram mais eficientes na defesa, trabalharam mais as jogadas e venceram com seis pontos à frente, por 21 a 15.

No terceiro e último set, as duplas trocaram pontos até o 12 a 12, mas com uma série de bloqueios bem-sucedidos, Ana Patrícia e Duda garantiram a vitória por 15 a 12 e se classificaram para a final do vôlei de praia nos Jogos de Paris.