Ana Marcela diz que quase parou de nadar e chora após ficar sem pódio: "Não sei se terei outra chance"

Ana Marcela Cunha caiu nas águas do Rio Sena nesta quinta-feira sob a expectativa de colocar o Brasil no pódio mais uma vez na maratona aquática dos Jogos Olímpicos de Paris. O sonho, porém, não se concretizou. Ela fechou a prova na quarta posição e acaba se despedindo da França sem uma medalha no peito.

Visivelmente frustrada, Ana caiu nas lágrimas após não conseguir subir ao pódio. Ela chegou a dizer que quase parou de nadar e não sabe se terá outra oportunidade de disputar os Jogos, mas ressaltou que deu o seu melhor nas águas e sai de cabeça erguida.

"Acho que o quarto é pior que o quinto. É um abismo entre uma medalha novamente. Foi por pouco. Há um ano atrás, falei com a minha psicóloga e disse que queria parar de nadar. Quase não fui para a seletiva olímpica. Foi um ano difícil, mas acho que a cada treino, cada prova, me superei muito. Só eu e minha família sabemos como foi. Foram várias reviravoltas durante o ciclo, principalmente no último ano. Mas não quero ter desculpas. Só quero dizer que deixei tudo, do começo ao fim. Foi uma prova que tinha que nadar contra a correnteza, fazer força, e acreditei muito nisso. Mas a parte a favor também não estava fácil de nadar. Meu pensamento no final foi de não deixar ninguém passar. Se alguém fosse desclassificado, eu levaria medalha, sabia que estava em quarto", disse a nadadora ao SporTV.