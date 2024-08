Ana Marcela Cunha é quarta colocada na maratona aquática e fica sem medalha em Paris

Nada de medalha para Ana Marcela Cunha na maratona aquática das Olimpíadas de Paris, que ocorreu nesta quinta-feira. A nadadora caiu nas águas do Rio Sena sob expectativa de colocar o Brasil no pódio novamente, mas enfrentou dificuldades e acabou cruzando a linha de chegada na quarta posição. A outra brasileira, Viviane Jungblut, fechou no 11º lugar.

Ana Marcela, atual campeã olímpica, registrou um tempo de 2:04.15, a mais de 40 segundos da líder. Já Vivi anotou 2:06.15. A vencedora da prova foi a holandesa Sharon van Rouwendaal, com 2:03.34, seguido da australiana Moesha Johnson (2:03.39). A italiana Ginevra Taddeucci, em 2:03.42, completou o pódio.

Ana Marcela Cunha e Vivi largaram muito bem e, logo no início da prova, já figuravam no pelotão da frente. Ana, em busca do bicampeonato olímpico, ocupava o sexto lugar, enquanto Viviane era a décima.