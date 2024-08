Alan Franco e Zubeldía são expulsos em confusão diante do Goiás e desfalcam São Paulo na Copa do Brasil

Os ânimos no jogo entre Goiás e São Paulo, na volta das oitavas de final da Copa do Brasil, foram exaltados. O fim do jogo, que terminou com o empate sem gols e classificação tricolor, foi marcado por uma confusão, que obrigou o jogo a ficar paralisado por alguns minutos.

O desentendimento aconteceu nos acréscimos do jogo. Alan Franco tentou retardar a reposição de bola e chutou a bola em direção à torcida do Goiás após a saída da bola das quatro linhas. Atacante do Goiás, Thiago Galhardo não gostou e cobrou o zagueiro são-paulino.

Com isso, iniciou-se uma confusão entre os jogadores, enquanto a torcida esmeraldina jogava copos dentro do campo em direção à aglomeração. O árbitro Paulo César Zanovelli aplicou o cartão vermelho para Alan Franco e Galhardo. O zagueiro, portanto, desfalca o Tricolor nas quartas de final.