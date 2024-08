Abel assume gesto obsceno em eliminação do Palmeiras, mas nega intenção de ofender

O técnico Abel Ferreira não terminou o jogo entre Palmeiras e Flamengo, pelas oitavas de final Copa do Brasil, à beira do gramado. Antes da confirmação da eliminação palmeirense, o português acabou expulso por Anderson Daronco aos 37 minutos do segundo tempo. Depois do jogo, Abel assumiu o gesto obsceno, mas negou a intenção de ofender qualquer pessoa que seja.

O gesto de Abel foi feito logo após o árbitro marcar uma falta de Marcos Rocha em cima de Gerson, do lado direito do campo. O treinador contou que virou em direção à sua comissão, fez o gesto com o corpo, e disse que faltou coragem à arbitragem.

"Primeiro, fiquei surpreso porque não sabia o que era. Depois, quando vi a imagem no telão, percebi o que foi. Já tive a oportunidade de mostrar as nossas imagens, as imagens que o Palmeiras tem, vistas de cima. Há uma falta, do meu lado direito, e as imagens são claras. Uma falta que eu não concordo. E como foi uma arbitragem que parou muito, sobretudo na segunda parte. Acho que era preciso coragem para arbitrar um jogo desse nível. Quando acontece essa falta, viro na direção da minha comissão técnica e faço um gesto a dizer o árbitro não teve coragem", disse em entrevista ao canal do André Hernan, no Youtube.