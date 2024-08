Vôlei feminino: Brasil venceu último duelo com EUA, mas luta contra retrospecto negativo

A Seleção Brasileira feminina de vôlei terá um adversário bem conhecido na semifinal dos Jogos Olímpicos Paris-2024. Enfrentar os Estados Unidos não é uma novidade para a equipe do técnico José Roberto Guimarães, que encarou 10 duelos contra as rivais desde 2018. O histórico recente não é, entretanto, bom para as brasileiras.

O Brasil venceu apenas dois dos últimos dez jogos contra as norte-americanas. A boa notícia é que, no confronto mais recente entre os dois gigantes do vôlei, a vitória foi brasileira: por 3 sets a 1 em duelo realizado pela Liga das Nações.