Sub-17 do Corinthians bate o América-MG fora de casa e volta a vencer no Brasileiro

O Timão abriu o placar ainda no primeiro tempo, aos 37 minutos, com Nicolas Araújo. No segundo tempo, aos 32 minutos, o atacante Gui Negão ampliou o marcador para o Corinthians.

O América-MG descontou aos 47 minutos, com Paulo. No entanto, o gol pouco importou, e o Alvinegro Paulista saiu de campo com os três pontos.