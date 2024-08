Sem Igor Vinícius e Galoppo, São Paulo chega a Goiânia para confronto decisivo contra o Goiás

Na noite desta quarta-feira, o São Paulo desembarcou em Goiânia, onde enfrenta o Goiás em duelo decisivo válido pela volta das oitavas de final da Copa do Brasil. Igor Vinícius e Galoppo não viajaram com a delegação e estão fora da partida.

O lateral direito da equipe foi cortado por "prevenção de lesão", como alegou o clube, em nota. Esta, portanto, é a segunda vez consecutiva que Igor Vinícius ficou de fora de um confronto, já que, contra o Flamengo, na vitória de 1 a 0, o jogador não participou pelo mesmo motivo.

Além de Igor Vinícius, Galoppo, com dores no dorso do pé direito, não viajou com a delegação. Outros desfalques conhecidos do time comandado por Zubeldía são: Pablo Maia (cirurgia no tendão conjunto do semitendíneo e bíceps femoral da coxa esquerda) e Alisson (cirurgia por conta de fratura no tornozelo direito), os quais seguem de fora.