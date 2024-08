São Paulo x Cuiabá: confira onde assistir e mais informações sobre o jogo pelo Brasileiro sub-17

Na tarde desta quarta-feira, o time sub-20 do São Paulo encara o Cuiabá, às 15h (de Brasília), no CFA Laudo Natel. O compromisso é valido pela sexta rodada do Grupo B do Campeonato Brasileiro da categoria.

Onde assistir: a transmissão do jogo fica por conta da SPFC Play, plataforma exclusiva do clube paulista.

Como chegam as equipes?